Gaat u mee op iPad/tablet les?

Heeft u een iPad of tablet gekocht of bent u misschien van plan één te kopen? Vraagt u zich af waar u moet beginnen of wilt u weten hoe u de krant op de iPad/tablet leest? Wij helpen u graag!

Samen met stichting Nederland Verbindt, ouderen organisatie KBO Noord-Holland, stichting TriArcus en de Rabobanken van Noord-Holland organiseert uw krant, iPad/tablet lessen voor de beginnende 55+ iPad/tablet gebruiker. De lessen worden verzorgd door een team van ROC studenten. In 10 lessen van 2 uur (incl. koffie/thee pauze) wordt u gedurende 5 weken meegenomen op ontdekkingsreis langs de mogelijkheden van de iPad/tablet.

De volgende thema’s komen aan bod:

- De iPad/tablet, wat kan ik er mee?

- E-mail versturen

- Apps zoeken en downloaden

- Surfen op internet

- Foto’s maken en bekijken

- De krant lezen

- Facetimen en/ of Skypen

- Spelletjes downloaden en spelen

- Veilig mobiel bankieren en betalen

Let op!

U kunt zich opgeven voor een iPadcursus als u in het bezit bent van een iPad van het merk Apple of u kunt zich aanmelden voor de tabletcursus als u in het bezit bent van een tablet met een Android systeem. (meerdere merken mogelijk)

Inschrijven

De kosten voor de cursus bedragen € 36,00 p.p. U kunt een lesboek aankopen voor € 23,00. De lessen worden gegeven aan de hand van het boek. Het is raadzaam dit boek aan te schaffen. Deze kosten voldoet u tegelijkertijd met aanmelden.

