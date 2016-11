Op stap met uw krant: Kerst in gastvrij Brabant

Op Tweede kerstdag kunt u genieten van het gastvrije Brabant! Met luxe touringcar maakt u een rondrit door Breda, bezoekt u de Lourdesgrot (replica) in Meersel-Dreef en sluit u de dag af met een 6-gangen diner.

Programma

U wordt per luxe touringcar opgehaald vanuit uw regio. Rond 12.00 uur geniet u in regio Breda van een kerstkoffietafel met snack. Vervolgens krijgt u een rondrit met gids door de stad en regio Breda. Ook brengen we een bezoek aan grensplaats Meersel-Dreef met de Lourdesgrot (replica). Meersel-Dreef is al sinds 1900 een welbekend bedevaartsoort in België en Nederland met het Mariapark ‘Onze lieve Vrouw van Meersel-Dreef’. In de namiddag arriveert u bij een gerenommeerd restaurant voor een 6-gangen kerstdiner met gezellig kerstmuziek, waarna we weer voldaan huiswaarts gaan. De dagtocht wordt verzorgd door Brouwer Travel.

Lezersaanbieding

Abonnees betalen slechts € 79,- p.p. voor deze geheel verzorgde tweede kerstdag.

Inclusief:

- Vervoer per luxe touringcar/gastheer chauffeur

- Koffietafel inclusief snack

- Bezoek Lourdesgrot (replica)

- 6 gangendiner met muzikale omlijsting

