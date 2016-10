Op stap met uw krant: Dickens festijn in Deventer

De 19 eeuwse Engelse stad van Charles Dickens herleeft voor de 26 keer in volle glorie! Op zaterdag 17 en zondag 18 december kunt u het Dickens Festein in Deventer weer bezoeken!

Door oplage nhd nhd - 1-11-2016, 0:00 (Update 1-11-2016, 0:00)

Ruim 950 personages uit beroemde boeken van deze Engelse schrijver komen tot leven. Van Scrooge tot Oliver Twist, van Mr. Pickwick tot Christmas Carol Singers, van weeskinderen tot kantoorklerken. De geur van punch, huizenhoge kerstbomen en prachtig restaureerde panden vormen het decor.

Programma

Vanuit uw opstapplaats vertrekken we via een korte ophaalroute naar Deventer. Vanaf Deventer vertrekt de touringcar om 17.00 uur naar uw hotel in Beekbergen. Voor gasten die langer willen blijven in Deventer, vertrekt de touringcar om 21.00 voor een tweede keer. Na een heerlijke nachtrust en een uitgebreid ontbijtbuffet vertrekken we voor een volgende dag Dickens Festijn! In de namiddag vertrekt u weer retour naar uw opstapplaats.

Princess Hotel de Wipselberg

Het hotel beschikt over 90 sfeervolle hotelkamers in aparte ‘homes’ die verspreid liggen over het landgoed. Alle kamers zijn voorzien van Twin-bedden, badkamer met bad, douche en toilet, tv, telefoon en gratis wifi.

Lezersaanbieding

U betaalt slechts € 75,- voor deze 2-daagse reis. De vertrekdatum is 17 december.

Inclusief:

- Vervoer per luxe touringcar, voorzien van faciliteiten

- Gratis koffie en thee in de touringcar

- Overnachting op basis van een 2-persoonskamer met ontbijt

Meer info en bestellen:

Ga naar www.brouwertravel.nl/vandekrant om uw kaarten te bestellen. Of bestel via Brouwer Tours: 071-3650094.