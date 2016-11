Amsterdam Light Festival

Tijdens het jaarlijkse Amsterdam Light Festival toveren hedendaagse lichtkunstenaars de stad om tot een ware licht­stad.

Door oplage nhd nhd - 16-11-2016, 0:00 (Update 16-11-2016, 0:00)

Het idee is zo de inwoners én bezoekers te trakteren op meer positiviteit tijdens de donkere winterdagen. Laat u ver­rassen door dit prachtige festival met Lovers Canal Cruises en vaar met de Water Colors Cruise over de betoverende grachten.

Lezersvoordel

Speciaal voor lezers geeft Lovers Canal Cruises 25% korting op een ticket voor een rondvaart tijdens het Amsterdam Light Festival! Vul bij het bestellen, de actiecode 16ALFREGIOKRANT in en ontvang uw ticket voor €16,13 in plaats van € 21,50.*

* Voorwaarden kortingsactie:

- Niet in te wisselen voor contant geld.

- Niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen.

- korting geldig voor max. 4 personen per boeking

- Korting geldig van 1 december 2016 t/m 22 januari 2017