Zien, voelen en proeven

Door Commerciele Redactie - 12-11-2016, 0:00 (Update 12-11-2016, 0:00)

Zijn zaak is nu volledig ingericht voor de e-sigaret. De keuze is oneindig aan smaken en soorten e-sigaretten. ,,Volgens het RIVM is dampen vierhonderd keer minder schadelijk dan het roken van een gewone sigaret, omdat er absoluut geen teer in zit. Er vindt dus geen verbranding plaats. Trouwens voordeliger is het ook dan de ‘papieren tabaks’ sigaret. Dus nog een mooie reden om over te stappen.”, vertelt Cor.

Om met een elektronische sigaret te kunnen dampen, is vloeistof nodig. In zijn vitrines heeft Cor ruim driehonderd verschillende soorten staan.

Van aardbeien tot appel/kruimeltaart, pindakaas, sterke drank of tabakssmaak, verkrijgbaar met nicotinepercentages variërend van nul tot achttien procent, handig om de nicotine-inname langzaam af te bouwen.

Voor de beginnende als voor de gevorderde e-roker heel veel keus.

Afgelopen zomer heeft Cor zijn zaak helemaal in het teken van de e-sigaret verbouwd. Een proeftafel waar je op je gemak de smaken kan uittesten. Heerlijke koffie is er ook. Zeker als je voor het eerst over gaat stappen naar de e-sigaret is het raadzaam om daar de tijd voor te nemen, om echt met een goede keus de deur uit te gaan. Ook Cor en de leden van z’n team trekken graag tijd uit om je een cursus ‘e-roken’ te geven. ,,Zorg bijvoorbeeld dat je geen vloeistof met een te hoog nicotinegehalte neemt. Neem twee à drie dampjes en leg 'm daarna weg”, blaast Cor uit.

Ook heeft Cor een zeer toegankelijke webshop e-sigaret2go.nl waar u alle informatie vindt over het e-roken.

Natuurlijk vind je naast de e-sigaret aan de Pijlslaan, een mooie sigaar en uiteraard de staatloten. Zeker ook leuk voor de feestmaanden om cadeau te geven.

Pijlslaan 128, Haarlem, 023-5241612

FB:cormazereeuw, www.e-sigaret2go.nl