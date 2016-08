Zes jaar cel voor doden Sandra Geraldino

UTRECHT - Silvester L. (43) uit Utrecht heeft zes jaar gevangenisstraf gekregen, omdat hij vorig jaar juli zijn ex Sandra Garcia Geraldino heeft doodgeschopt. Daarna begroef hij haar lichaam.

Door ANP - 26-8-2016, 14:56 (Update 26-8-2016, 14:56)

Het slachtoffer (45) uit de Dominicaanse Republiek woonde in Spanje. Ze kwam regelmatig naar Nederland om haar twee dochtertjes te bezoeken die bij haar ex-partner woonden. Op 31 juli 2015 kwam ze naar Nederland om te praten over de omgangsregeling en het gezag over de kinderen, een tweeling. Daarna verdween ze.

De oudste dochter van Geraldino gaf haar moeder enkele dagen later als vermist op. Speurhonden vonden het lichaam van het slachtoffer pas ruim twee weken later.

L. ontkent dat hij zijn ex-vriendin heeft gedood. Volgens hem was Sandra na een discussie bij hem vertrokken.