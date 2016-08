Rutte: sorry voor breken verkiezingsbeloftes

DEN HAAG - Premier Mark Rutte biedt zijn excuses aan voor de verkiezingsbeloftes die hij deze kabinetsperiode niet heeft kunnen waarmaken. ,,Duizend euro voor werkend Nederland, niet morrelen aan de hypotheekrenteaftrek en geen geld meer naar de Grieken. Laat ik daar volstrekt helder over zijn: ik zeg daar sorry voor”, zegt de bewindsman zaterdag in een interview met De Telegraaf.

Door ANP - 27-8-2016, 4:27 (Update 27-8-2016, 4:27)

De premier baalt vooral van het feit dat hij zich niet heeft gehouden aan zijn belofte van duizend euro voor elke werkende Nederlander. ,,Ik stond simpelweg voor de keuze: ga ik die belofte ongeacht de politieke en economische realiteit toch gestand doen? Dan zou ik voor Nederland risico’s hebben gelopen.”

Rutte zegt de les te hebben getrokken dat een politicus beloftes kan doen over de doelen die hij wil halen, maar beter niet over de manier waarop die bereikt kunnen worden.

In het interview toont de VVD-leider zich verder tevreden over de samenwerking met coalitiegenoot PvdA, al noemt hij de sociaal-democraten ook ,,niet de logische coalitiepartner’’.

Over Geert Wilders is Rutte uiterst kritisch. Zolang de PVV-leider zijn uitspraken over minder Marokkanen in Nederland niet terugneemt ,,is het überhaupt onmogelijk om ooit in een kabinet samen te werken, maar ook al zou hij die uitspraak terugnemen, dan nog verzet elke vezel in mijn lijf zich tegen samenwerking”, aldus de premier.

Rutte, die vrijdag door het partijbestuur officieel werd voorgedragen als lijsttrekker van de VVD, hoopt na de verkiezingen in maart in het Torentje te mogen blijven.