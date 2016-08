Toch geen landelijke hittegolf

ANP Toch geen landelijke hittegolf

ZEIST - Het werd zaterdag niet warm genoeg en daarmee krijgt de hitte deze week niet de titel 'officiële hittegolf'. Het had zaterdag voor de derde keer tropisch warm moeten worden, maar dat werd het niet. Dat heeft Weeronline laten weten.

Door ANP - 27-8-2016, 18:36 (Update 27-8-2016, 18:36)

De temperatuur in De Bilt bleef met 26,5 beneden de 30 graden. Een regionale hittegolf is wel gemeten, en wel in het Limburgse Arcen, Maastricht en Ell, en in het Zeeuwse Westdorpe. Voor zondag rekent Weeronline op een graad of 26.

Voor een hittegolf is een aaneengesloten serie van vijf zomerse dagen (maxima van 25 graden of meer) nodig en daarvan moeten drie dagen tropisch verlopen (maxima van 30 graden of meer).