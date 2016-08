Koenders kritisch over nasleep Turkse coup

ANKARA - Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken heeft maandag in Ankara kritische kanttekeningen geplaatst bij de manier waarop in Turkije is gereageerd na de mislukte coup in juli. Hij deed dat in een gesprek met zijn Turkse ambtgenoot Mevlut Cavusoglu.

Door ANP - 29-8-2016, 10:53 (Update 29-8-2016, 10:53)

Volgens Koenders moeten er grenzen zijn aan hoe ver het Turkse optreden kan gaan. ,,Het is begrijpelijk dat Turkije maatregelen neemt tegen coupplegers, maar dit mag nooit reden zijn om de beginselen van de rechtsstaat en de democratie overboord te gooien'', aldus de bewindsman.

Ook heeft zijn zorgen overgebracht over de opgelopen spanningen in Nederland tussen Turkse groepen. ,,Geweld en intimidatie, tegen wie dan ook, zijn op Nederlandse bodem onacceptabel'', aldus Koenders. Wat er in de Nederlandse samenleving gebeurt is een zaak voor Nederland, waar buitenlandse regeringen niets over te zeggen hebben, aldus Koenders.