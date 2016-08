Dode scooterbestuurder gevonden in Delfzijl

ANP Dode scooterbestuurder gevonden in Delfzijl

DELFZIJL - Voorbijgangers hebben dinsdagochtend in Delfzijl een dode man in het water gevonden. Ze zagen de scooterbestuurder rond 06.45 uur in het water langs de weg naar Den Dam liggen en schakelden de politie in. Die kwam met een duikteam om de man uit het water te halen.

Door ANP - 30-8-2016, 7:26 (Update 30-8-2016, 7:26)

Voor de scooterbestuurder kwam de hulp te laat, hij was al overleden. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk en probeert de identiteit van de man te achterhalen.