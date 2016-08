'Prioriteit voor ondermijnende criminaliteit'

ANP 'Prioriteit voor ondermijnende criminaliteit'

BERGEN OP ZOOM - De aanpak van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit krijgt ook volgend jaar hoge prioriteit. Dat heeft minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) dinsdag gezegd in Bergen op Zoom, waar de resultaten zijn besproken van de aanpak waarbij politie, justitie en het lokale bestuur samenwerken.

Door ANP - 30-8-2016, 17:21 (Update 30-8-2016, 17:21)

Van der Steur spreekt van ,,lovenswaardige resultaten'', maar constateert tegelijkertijd dat er nog het nodige werk te verzetten valt. De doelstelling was 950 politieonderzoeken naar criminele samenwerkingsverbanden, maar dat werden er in 2015 uiteindelijk 1188. Met onderzoeken door andere opsporingsdiensten (zoals van de belastingdienst en marechaussee) erbij opgeteld waren het er zelfs 1765.

In 2015 zijn 765 mensen veroordeeld, van wie er 546 een vrijheidsstraf kregen. Vorig jaar is ruim 143 miljoen euro aan crimineel geld afgepakt, terwijl de doelstelling ruim 90 miljoen was.

Maar politie en Openbaar Ministerie concluderen ondanks de resultaten dat ze de ondermijnende criminaliteit nog niet effectief genoeg kunnen bestrijden. Dat heeft volgens de organisaties te maken met een gebrek aan capaciteit bij de opsporing en vervolging. Politie en justitie noemen de ondermijnende criminaliteit complex en hardnekkig. Niet alle ondermijnende criminaliteit is in beeld en van de bekende criminele organisaties kan maar een deel worden aangepakt.

Van ondermijnende criminaliteit is sprake als onderwereld en bovenwereld elkaar tegenkomen of zich vermengen. Het kan daarbij gaan om criminelen die burgers of zelfs burgemeesters intimideren of 'gewone' bedrijven die samenwerken met het boevengilde. Voorbeelden zijn criminele motorclubs en de georganiseerde drugshandel en hennepteelt.