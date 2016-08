Nieuwe uitspraak 'rioolmoord' Almere

LEEUWARDEN - Het gerechtshof in Leeuwarden velt woensdag een nieuw oordeel over de vrouwelijk verdachte (50) van de zogenoemde 'rioolmoord' in Almere. De vrouw is volgens het Openbaar Ministerie (OM) medeplichtig aan de moord op René Karamatali (29) in oktober 2008.

Door ANP - 31-8-2016, 4:27 (Update 31-8-2016, 4:27)

Zijn lichaam werd in november 2008 gevonden in een riool in zijn woonplaats Almere. Volgens het OM is de vrouw ook schuldig aan het verbergen van het lijk.

De moord hield verband met de moord op Brian Stein (49). Die werd twee dagen vóór de moord op Karamatali doodgeschoten. Zijn lichaam werd ontdekt in de kofferbak van zijn auto in Nieuw-Vennep.

Twee mannen zijn inmiddels onherroepelijk veroordeeld voor de moorden. Zij kregen 29 jaar cel.

Het hof legde de vrouw die de vriendin van één van de veroordeelde mannen was, eerder 9,5 jaar cel op. De Hoge Raad verwees haar zaak echter terug, omdat het bewijs van het medeplegen van moord ,,ontoereikend'' was. Het OM beschuldigt de vrouw nu van het minder zware misdrijf medeplichtigheid aan de moord op K.

De slachtoffers werden mogelijk vermoord, omdat ze één van de verdachten hadden afgeperst.