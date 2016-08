Gezochte Serviër na 12 jaar gepakt

AMSTERDAM - Een door justitie gezochte Servische man is na twaalf jaar aangehouden. De nu 47-jarige verdachte zou in 2004 een autobom in elkaar hebben geknutseld voor een liquidatie. Kort voordat de politie hem in november 2004 wilde arresteren, was de man naar het buitenland vertrokken. Sindsdien liep er een internationaal opsporingsbevel tegen hem.

31-8-2016

Twee weken geleden liep de man in Hongarije tegen de lamp, maakte het Openbaar Ministerie bekend. Hij werd aan Nederland uitgeleverd waar hij woensdag op last van de rechter-commissaris in Amsterdam is opgesloten. De Serviër wordt ervan verdacht samen met anderen de bom in elkaar te hebben gezet voor wat vermoedelijk een afrekening in het criminele circuit had moeten worden.

De andere betrokkenen zijn in 2006 in hoger beroep veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 5,5 jaar.