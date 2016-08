Ultralight op zijn kop bij noodlanding

HOOGEVEEN - Een ultralightvliegtuig is woensdagmiddag in problemen geraakt en op een klein vliegveld in het Drentse Hoogeveen ondersteboven terechtgekomen.

De twee inzittenden liepen naar het zich laat aanzien geen letsel op, zei een woordvoerder van de politie.

Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Rond 15.15 uur verliet het toestel het vliegveld aan de Plesmanstraat, maar al snel moest het terugkeren. Tijdens de landing belandde de ultralight op zijn kop.

Een van de inzittenden mankeerde niets. De tweede is voor nader onderzoek naar een ziekenhuis gebracht, maar volgens de woordvoerder lijkt hij ook ongedeerd.