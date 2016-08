Reizigers vast in trein na ongeluk Twello

TWELLO - Naar schatting 350 tot 400 reizigers zijn woensdagmiddag op speciale wijze geëvacueerd na een treinongeluk bij Twello.

De inzittenden van de internationale trein tussen Amsterdam en Berlijn moesten na een botsing met een auto circa anderhalf uur wachten op ontruiming, omdat die op een brug waar de trein stopte niet is toegestaan, aldus de NS.

Een speciale evacuatietrein werd ingezet om de passagiers te ontzetten. De trein werd bij de botsing volgens de NS zodanig beschadigd dat hij niet voor- of achteruit kon worden gereden. De passagiers bleven ongedeerd.

De trein kwam rond 14.30 uur in botsing met een auto, bestuurd door een 34-jarige man uit Twello. Die reed op een spoorwegovergang in de Stationsstraat in zijn woonplaats tegen de passerende trein. Hij is zwaargewond geraakt en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn is voorlopig in beide richtingen gestremd. Hoelang dat gaat duren, is nog niet bekend.

De extra reistijd door de stremming en het omrijden bedraagt voor andere reizigers op dit traject meer dan een uur.