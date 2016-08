Kinderombudsvrouw zelf langs bij kinderen

DEN HAAG - De Kinderombudsvrouw gaat de komende zes weken op bezoek bij kinderen en jongeren om van hen zelf te horen hoe het met hen gaat en wat ze vinden wat er in Nederland beter kan of zou moeten veranderen. Ook is er op de site van de Kinderombudsman een enquête gezet waarin alle kinderen en jongeren van zich kunnen laten horen ,,Het is mijn taak om op te komen voor de rechten van kinderen. Om dat goed te kunnen doen, wil ik eerst van hen horen wat zij belangrijk vinden'', zegt Margrite Kalverboer.

Door ANP - 1-9-2016, 7:55 (Update 1-9-2016, 7:55)

De Kinderombudsvrouw gaat tijdens haar tour onder meer op bezoek bij scholen, jeugdhulpinstellingen, buurthuizen en een ziekenhuis. Ook gaat zij in gesprek met kinderen en jongeren die slachtoffers zijn van kindermishandeling, kinderen van gescheiden ouders, kinderen die niet naar school gaan, vluchtelingenkinderen en kinderen die niet thuis kunnen wonen.