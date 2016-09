Van der Steur vindt omstreden brief in mail

DEN HAAG - Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft ook de tweede versie gevonden van de gewraakte brief aan de Tweede Kamer over de Teeven-deal, waaraan hij als Kamerlid had meegeschreven. Hij heeft de brief donderdag naar de Tweede Kamer gestuurd, die erom had gevraagd.

Door ANP - 1-9-2016, 17:22 (Update 1-9-2016, 17:35)

Van der Steur heeft de brief teruggevonden in het mailaccount dat hij als VVD-Tweede Kamerlid in gebruik had. Hoewel eerder werd gedacht dat er geen back-up meer was, bleek dit later toch het geval.

Een andere versie van de brief was in juni al openbaar gemaakt. Dat leidde tot ophef omdat hieruit bleek dat Van der Steur in 2014 als Kamerlid behoorlijk had meegeschreven aan de brief van de toenmalige justitieminister Ivo Opstelten over de Teeven-deal. Dit terwijl het de bedoeling is dat Kamerleden de ministers juist controleren.

Grens overschreden

,,Daar komt hoe dan ook gedonder van'' en ,,Waarom dit niet verwijderen?'', waren opmerkingen die Van der Steur noteerde. In het donderdag vrijgegeven tweede concept staat onder meer: ,,Als je het dossier kent is dit geen slimme opmerking''.

Van der Steur, inmiddels zelf justitieminister, erkende in juni dat hij een grens had overschreden.

De Teeven-deal is de schikking die huidig VVD-Kamerlid Fred Teeven als officier van justitie trof met drugscrimineel Cees H. De nasleep van de zaak kostte minister Opstelten zijn baan, net als Teeven, die op dat ministerie inmiddels staatssecretaris was. Ze stapten op toen bonnetjes opdoken die bewezen dat de crimineel 4,7 miljoen gulden aan de deal overhield. Opstelten had een jaar lang volgehouden dat het om 1,2 miljoen gulden ging en dat het bonnetje onvindbaar was.