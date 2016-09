'Trillend' bankgebouw weer open

AMSTERDAM - Het bankgebouw van ABN AMRO in Amsterdam dat donderdag uit voorzorg dichtging nadat werknemers trillingen hadden gevoeld, is vrijdagochtend weer opengegaan. Onderzoekers van de gemeentelijke dienst Bouw- en Woningtoezicht hebben niets gevonden dat de trillingen kan verklaren. Daarom is het pand aan De Entree in Amsterdam Zuidoost weer veilig verklaard, aldus een woordvoerder.

Er zijn inmiddels weer mensen in het gebouw aan het werk. Met meetapparatuur zet de eigen gebouwendienst van ABN AMRO het onderzoek voort, in de hoop de oorzaak toch nog te achterhalen.

In 2012 werd een gebouw van Rijkswaterstaat langs de A12 in Utrecht ook ontruimd na trillingen. De oorzaak bleek een installatie van de glazenwasser. Pas na enkele maanden kon het personeel weer in het gebouw aan het werk.