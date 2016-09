Geluidsopnames over 'verkooppraatje' OM

AMSTERDAM - De advocaat van Volkert van der G., heeft vrijdag geluidsopnames laten horen waaruit volgens hem blijkt dat het Openbaar Ministerie (OM) psychische begeleiding voor zijn cliënt wel degelijk ,,een verkooppraatje'' richting de politiek heeft genoemd. Advocaat Willem Jebbink liet de opnames horen in het tv-programma Pauw.

Door ANP - 3-9-2016, 2:39 (Update 3-9-2016, 2:39)

Woensdag liet minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) aan de Tweede Kamer weten dat de eis van het OM niet om een ,,verkooppraatje” richting de politiek ging. Het OM was tot die conclusie gekomen na vergelijking van transcripties en de door Van der G. overgedragen opnames met verslagen van de gesprekken en de herinneringen van de advocaten-generaal.

Van der G., veroordeeld voor de moord op Pim Fortuyn, maakte de opnames ,,omdat hij de autoriteiten wantrouwt”, aldus Jebbink in Pauw. Woensdag publiceerde de advocaat al een transcriptie van het bewuste fragment uit het evaluatiegesprek met Van der G. op 17 september 2015. Daar staat de passage over ,,het verkooppraatje" letterlijk in.