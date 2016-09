D66 wil donorplan vlot trekken

ANP D66 wil donorplan vlot trekken

DEN HAAG - D66 wil het plan voor actieve donorregistratie vlot trekken. Het voorstel om het aantal donoren te vergroten was vastgelopen in de Tweede Kamer. D66-Kamerlid Pia Dijkstra wil er met enkele aanpassingen alsnog een meerderheid voor zien te vinden.

Door ANP - 3-9-2016, 10:29 (Update 3-9-2016, 10:29)

In het aangepaste voorstel moeten volwassen Nederlanders nog steeds kiezen of zij wel of geen donor willen zijn. Maar was het eerder zo dat bij iemand die geen keuze maakte automatisch 'ja' werd genoteerd, dit in het nieuwe voorstel 'geen bezwaar' wordt. Overigens betekent 'geen bezwaar' nog steeds dat iemand wordt geregistreerd als donor.

De nieuwe registratie moet volgens D66 tegemoetkomen aan het bezwaar dat als de wet in de praktijk toch niet goed blijkt te werken, achteraf niet meer duidelijk is wie actief 'ja' heeft gezegd en wie niet heeft gereageerd.