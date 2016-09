Paraglider gecrasht in Zoutelande

ZOUTELANDE - In het Zeeuwse Zoutelande is zaterdag een paraglider gecrasht bij het strand aan de Duinweg. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is niets bekend, aldus een woordvoerster van de Zeeuwse veiligheidsregio.

Door ANP - 3-9-2016, 12:07 (Update 3-9-2016, 12:18)