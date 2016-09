Overvolle kades op Wereldhavendagen

ROTTERDAM - Overvolle kades zaterdag in Rotterdam, waar de 39e editie van de Wereldhavendagen gaande is. Alleen al op zaterdag zijn tot dusver zo'n 150.000 mensen op het evenement afgekomen.

Door ANP - 3-9-2016, 16:31 (Update 3-9-2016, 16:31)

De verwachting is dat er deze dag nog 30.000 bezoekers bijkomen. Want zaterdagavond is er ook nog een licht- en vuurwerkshow vanaf de Aeolus, een schip met poten dat wordt ingezet bij het transport en het plaatsen van windmolens op zee, dat nu bij de Erasmusbrug staat.

De Aeolus en activiteiten van de marine zijn zaterdag grote publiekstrekkers. ,,Mensen lopen rijen dik over de Erasmusbrug en langs de kades'', liet een woordvoerder van de organisatie weten.

Thema

Vrijdag waren er al 60.000 'gewone' bezoekers en 6000 studenten en scholieren naar de Wereldhavendagen gekomen. Thema is dit jaar The Smartest Port. Tot en met zondag zijn er tientallen activiteiten in en om de haven.

Vorig jaar trok het evenement in drie dagen meer dan 320.000 bezoekers. Maar omdat het weer dit jaar beter is, worden meer belangstellenden verwacht.