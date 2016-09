Hardloopevenement Afsluitdijk afgelast

ZURICH - Het hardloopevenement op de Afsluitdijk zondag is vanwege weersomstandigheden afgelast. De kans op onweer is volgens de organisatoren aanzienlijk.

Daarnaast worden windstoten boven windkracht 6 verwacht.

Vanwege van de veiligheid van deelnemers, bezoekers en vrijwilligers is zaterdagavond besloten om de Afsluitdijk Open af te gelasten.

De Afsluitdijk blijft nu in tegenstelling tot eerdere berichten over een stremming gewoon open voor het verkeer.

Tussen 04.00 en 08.00 uur is er een grote kans op onweer en dat is precies wanneer de hardlopers over de Afsluitdijk lopen.

De Afsluitdijk zou tussen 01.00 uur zaterdagnacht en 12.00 uur zondagmiddag gesloten zijn voor verkeer wegens de eenmalige hardloopwedstrijd.