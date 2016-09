Rutte spreekt over macht, relaties en familie

DEN HAAG - Premier Mark Rutte heeft zondag in het programma Zomergasten een boekje opengedaan over zijn drijfveren en privéleven. Hij sprak over de macht, het ontbreken van een relatie, zijn liefde voor de muziek van Bach en het overlijden van zijn broer aan aids eind jaren 80. Zijn Indische familiegeschiedenis keerde herhaaldelijk terug in het interview.

5-9-2016

Rutte vertelde dat de enige keer dat hij tijdens zijn premierschap heeft moeten huilen het moment was dat, na lang onderhandelen, eindelijk de trein was gaan rijden met de lichamen van de slachtoffers van de ramp met vlucht MH17.

Belangrijke beslissingen na de ramp waren volgens Rutte soms ,,eenzame momenten'', waarin hij het gemis van een relatie voelde. De VVD-leider vertelde dat hij sinds zijn studententijd geen relatie heeft gehad , daar wel voor open staat, maar dat dingen nou eenmaal ,,lopen zoals ze lopen''.

De Indische familiegeschiedenis van Rutte liep als een rode draad door het interview. De eerste vrouw van zijn vader stierf in een Jappenkamp. Rutte's vader hertrouwde met haar zus - Rutte's moeder - waarop ze terugkeerden naar Indië. Toen Soekarno in de jaren 50 de Nederlandse bedrijven nationaliseerde, moesten ze in Nederland voor de tweede keer opnieuw beginnen.

De christelijke Rutte (49) was een nakomertje in het gezin met zeven broers en zussen en herinnert zich ,,prachtige verhalen'' over Indië, maar tegelijkertijd werd er volgens hem niet gepraat over de oorlog. Een ingrijpende gebeurtenis was het overlijden van zijn broer aan aids. Hoewel in het gezin volgens Rutte alles bespreekbaar was, is de homoseksualiteit van zijn broer voor zover hij weet nooit onderwerp van gesprek geweest.

Rutte kreeg de liberale politiek met de paplepel ingegoten. ,,Wij waren voor Wiegel en tegen 'potverteerder' Den Uyl'', aldus Rutte. Aan de hand van een fragment van de Britse serie House of Cards vertelde hij dat de macht in Nederland vooral veel onderhandelen inhoudt en sprak hij over zijn eigen machtsstrijd met Rita Verdonk binnen de VVD.

Rutte deed uit de doeken dat hij met opzet een tijd had gewacht voordat hij Verdonk, die aan Rutte's stoelpoten bleef zagen, uit de partij zette. Hij wilde zo voorkomen dat mensen konden zeggen dat het vertrek van Verdonk vermijdbaar was geweest. ,,Had ik het te snel gedaan, dan was de partij misschien gespleten'', aldus Rutte.