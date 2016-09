'PVV gevaarlijker dan de NSB'

ANP 'PVV gevaarlijker dan de NSB'

DEN HAAG - De PVV is volgens VVD-senator Sybe Schaap gevaarlijker voor de democratie dan de NSB. Hij zegt dat in een interview met dagblad Trouw. De filosoof komt deze week met een nieuw boek, Rechtsstaat in verval. ,,Bij de NSB hadden de leden vrij weinig in te brengen, maar Wilders gaat nog een stap verder: die wil zelfs geen leden'', aldus Schaap.

Door ANP - 6-9-2016, 8:28 (Update 6-9-2016, 8:28)

In zijn boek schrijft het Eerste Kamerlid over de omwenteling die zich volgens hem in de maatschappij voltrekt. Het populisme tast in zijn ogen van binnenuit de samenleving aan. De tactiek die Wilders en de zijnen toepassen is volgens Schaap vergelijkbaar met de links-radicale vernieuwingsbeweging uit de jaren zestig en zeventig. ,,De PVV hitst het volk op de democratische instituties van hun macht maar vooral van hun gezag te ontdoen. PVV-ideoloog Martin Bosma eist dat rechters de wil van het volk uitvoeren. Griezelig.''