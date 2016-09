Straf hoger dan eis voor poging tot doodslag tante Antje

Archieffoto

AMSTERDAM - De 27-jarige Jeffrey A. uit Nieuwe Niedorp is dinsdag door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot tien jaar cel voor de poging tot doodslag van de 88-jarige ’tante Antje’ in Alkmaar en verschillende woninginbraken. De 32-jarige Rick S. uit Nieuwe Niedorp kreeg acht maanden gevangenisstraf opgelegd.

Door internetredactie - 6-9-2016, 15:30 (Update 6-9-2016, 16:43)

Eerder werden de twee door de rechtbank veroordeeld tot zeven jaar (A.) en drie jaar (S.) cel. Zowel de verdachten als het OM gingen daarin tegen beroep. Het OM eiste daarin respectievelijk negen en vier jaar cel. A. is nu dus zwaarder gestraft dan het OM had geëist. S. kreeg een minder lange gevangenisstraf.

De rechtbank veroordeelde A. niet voor poging tot doodslag. Het gerechtshof doet dit wel. Het hof vindt dat de dader ’bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de vrouw aan haar verwondingen zou overlijden, door haar meermalen hard en doelgericht in het gezicht te stompen, waarna zij op de grond is gevallen’.

Bij de woninginbraak - die in maart 2014 plaatsvond in het huis van het slachtoffer - werd de vrouw door de verdachte op de grond geduwd en in het gezicht gestompt. Hierbij liep zij ernstig hersenletsel op. De dader bekommerde zich niet om het slachtoffer maar ging verder met zijn inbraak en stal een sieraad. Daarna vertrok hij en liet het zwaargewonde slachtoffer achter. De vrouw overleed op 10 oktober 2014.

De 32-jarige S. was volgens het hof medepleger. Hij was weliswaar niet aanwezig bij de inbraak. Maar had de woning aangewezen als doelwit, informatie gegeven over de bewoonster en hij had A. een breekijzer gegeven.

A. werd naast de poging tot doodslag veroordeeld voor vijf woninginbraken en drie pogingen daartoe. S. werd verweten ook bij deze inbraken betrokken te zijn. Het hof sprak hem hier echter van vrij omdat er te weinig bewijs voor zijn betrokkenheid was.

