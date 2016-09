Umar bereid tot verklaring bij justitie

ROTTERDAM - Columniste Ebru Umar is bereid in Nederland een verklaring af te leggen in haar rechtszaak die dinsdag in de Turkse plaats Kusadasi is begonnen. Umar staat terecht wegens belediging. Ze is echter in Nederland gebleven en liet zich vertegenwoordigen door haar advocaat.

Door ANP - 6-9-2016, 16:48 (Update 6-9-2016, 16:48)

Tijdens de zitting werd besloten dat Umar in Nederland een verklaring mag afleggen; wat zoals zij begrepen heeft, zou moeten gebeuren bij een officier van jusititie in Rotterdam. ,,Natuurlijk wil ik dat doen. Ik zou niet weten waarom niet. Ik hoop dat de zaak, die nu tot 24 november is uitgesteld, daarmee snel in mijn voordeel wordt beslist.''

Umar wordt verdacht van belediging omdat ze de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en Mustafa Kemal Atatürk, de grondlegger van het huidige Turkije, in april dictators had genoemd. Umar zat toen vast in Turkije.