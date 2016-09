Archeologen duiken naar wrak De Rooswijk

DEN HAAG - Nederlandse en Britse maritiem archeologen gaan de komende twee weken duiken naar een Nederlands scheepswrak voor de kust van Groot-Brittannië. Ze willen het schip, dat deels in het zand ligt begraven, tot in detail in kaart brengen. Het gaat om het VOC-schip Rooswijk. Dat heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed laten weten.

7-9-2016

De Rooswijk zonk bij Kent in januari 1740 nadat het voor de kust op een zandbank was gelopen. Aan boord was een grote lading zilveren staven en munten.

Archeologen willen meer te weten komen over het wrak en vooral over het ontwerp van het schip en de conditie van de materialen die lang op de zeebodem hebben gelegen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werkt ervoor samen met Historic England, maar ook met het archeologische duikteam dat in 2005 al onderzoek heeft gedaan.