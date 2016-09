Bommen in IJsselmeer onschadelijk gemaakt

JOURE - Vier bommen van 500 pond die op de bodem van het IJsselmeer liggen, zijn donderdag onschadelijk gemaakt. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de ontstekers eruit gehaald. Ze worden later weggehaald en volgende week donderdag in de buurt van Assen tot ontploffing gebracht, vertelde een woordvoerder van de gemeente De Friese Meren.

Door ANP - 8-9-2016, 19:44 (Update 8-9-2016, 19:44)

De bommen zaten in een vliegtuig dat tijdens de Tweede Wereldoorlog neerstortte. Aan boord waren zes Poolse bemanningsleden.

De resten van de bommenwerper en de bommen werden aangetroffen tijdens werkzaamheden voor zandwinning. Berging heeft heel wat voeten in de aarde. Rond het vliegtuig is een damwand van 36 bij 25 meter gebouwd en is het water weggepompt.

Van drie van de bemanningsleden zijn de lichamen destijds geborgen. Tijdens de bergingsoperatie zijn lichaamsdelen gevonden van de anderen. Die gaan in eerste instantie voor onderzoek naar de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht in Soesterberg.