Felle brand op dak Waternet in Driemond

DRIEMOND - Bij een pand van Waternet in Driemond in Zuidoost is vrijdagmiddag brand uitgebroken. Grote rookpluimen waren tot in de wijde omtrek te zien.

De uitslaande brand woedde op het dak van het pand, de brandweer riep iedereen op om uit de rook te blijven. Inmiddels is de brand onder controle.

De brand ontstond tijdens werkzaamheden op het dak. Een dakdekker raakte gewond en is met brandwonden overgebracht naar een ziekenhuis.

Waternet liet weten dat de brand geen gevolgen heeft voor de drinkwatervoorziening.