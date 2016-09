Premier: lekken 'buitengewoon irritant'

DEN HAAG - Het feit dat opnieuw stukken van Prinsjesdag naar de media zijn gelekt is ,,buitengewoon irritant", zei minister-president Mark Rutte vrijdag na de ministerraad. Maar hij gaat er geen actie tegen ondernemen. ,,Dit gebeurt helaas ieder jaar." RTL Nieuws heeft inzage in de stukken gehad.

Door ANP - 9-9-2016, 15:51 (Update 9-9-2016, 15:51)

De Tweede Kamer is volgens hem ,,ook heel terecht verschrikkelijk geïrriteerd". Onder meer de SP wil dat de begrotingsstukken nu direct naar de Kamerleden worden gestuurd. Dat gaat niet gebeuren, liet de premier weten. De stukken zijn volgens hem namelijk nog niet klaar.

Het is een jaarlijkse traditie van de media geworden om de Prinsjesdag-stukken als eerste in handen te krijgen. De afgelopen jaren was RTL Nieuws steeds de eerste die de stukken publiceerde.