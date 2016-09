Oud-vrijwilligster: Jongeren Zaandamse wijk Poelenburg dreigen met pistool als ze niet mogen roken in buurthuis”

ZAANDAM - De jongeren in de Zaandamse wijk Poelenburg hebben het aan zichzelf te danken dat ze niet meer welkom zijn in het buurthuis. Eentje heeft zelfs gezwaaid met een vuurwapen nadat hij erop gewezen werd dat hij binnen niet mocht roken. Dat zei oud-vrijwilliger Cinderella Meijer in de uitzending Pauw van vrijdagavond 9 september.

Meijer reageerde op de uitzending van een dag eerder waarin de veelbesproken 'treitervloggers' in de Zaandamse wijk Poelenburg vroegen om een buurthuis. Volgens haar hebben de jongeren in de wijk meermalen van alles gekregen: meubilair, een beamer, videospelen en een voetbaltafel. Maar elke keer weer verpesten de jongeren het volgens haar. ,,Ze slopen de spullen, jatten, breken in. Ze willen binnen roken. Een keer bedreigde een jongere een medewerker, die hen erop wees dat roken binnen niet mag, met een vuurwapen. De jongeren willen hun ding doen.” Volgens Meijer gaat het mis zodra de kinderen in de wijk op de leeftijd komen dat de meisjes naar binnen moeten en de jongens buiten mogen blijven. Ze wees op de jochies van nog geen tien jaar die te zien zijn in de 'treitervlogs' van Ismail Ilgun. ,,Kijk, de volgende generatie staat alweer klaar om het over te nemen.”

Meijer is twee jaar geleden gestopt met het vrijwilligerswerk toen het buurthuis in andere handen kwam.

Op auto’s staan

In diezelfde uitzending van vrijdag 9 september veroordeelde advocaat Gerard Spong scherp het 'slappe' optreden van de politie. ,,De mogelijkheden om op te treden zijn wel beperkt.” Pauw vertoonde vlogs waarin te zien was dat jongeren peuken naar politie-auto’s gooiden. Een jongere ging op een politiewagen staan. Volgens Spong is het niet strafbaar om op een auto, van wie dan ook, te gaan staan, wat ertoe leidde dat mensen elkaar op Twitter gingen oproepen om op auto's te gaan staan.

Pauw vertoonde ook een schokkend filmpje van een vlogger die zich Boef noemt en waarin een jongere doet alsof hij een agent van achteren neemt. ,,Dit is ronduit een strafbare belediging”, aldus Spong. ,,Juist de mogelijkheden die de politie heeft moeten ten volle benut worden.” Ook premier Rutte kreeg ervan langs. ,,Als je die jongeren tuig noemt en je verzuimt op te treden dan heb je een probleem”, aldus Spong. Hij wees burgemeester Faber van Zaanstad op haar verantwoordelijkheden. ,,Zij kan aangesproken worden. Zij is belast met de openbare orde en veiligheid.”