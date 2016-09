Gewonden door verschillende steekpartijen

ANP Gewonden door verschillende steekpartijen

Door ANP - 11-9-2016, 5:07 (Update 11-9-2016, 5:07)

In Schiedam raakte een man gewond na een steekpartij in een café aan het Broersveld. Ook in Helmond en in Eindhoven was het raak. In Helmond gebeurde het steekincident in het centrum aan de Noord Koninginnewal en in Eindhoven moesten de hulpdiensten eropuit voor een neergestoken man in een woning aan de Vijfkamplaan. Beiden zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft in geen gevallen aanhoudingen verricht.