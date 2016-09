Geroofde kunst Westfries Museum 'snel' terug naar Nederland

HOORN - Oekraïne draagt de vijf teruggevonden kunstwerken van het Westfries Museum op korte termijn over aan de Nederlandse autoriteiten. De topstukken hangen volgens kunst- en cultuurwethouder Judith de Jong over enkele weken weer in de museumzalen in Hoorn. „We zijn daar blij mee en hopen dat dit het begin is van de terugkeer van onze hele collectie. Negentien andere schilderijen en tientallen zilveren stukken zijn nog steeds spoorloos.”

Door ANP - 12-9-2016, 6:55 (Update 12-9-2016, 10:13)

Vertegenwoordigers van het Nederlandse en Oekraïense Openbaar Ministerie maakten de afspraken over de terugkeer.

De overhandiging zal plaatsvinden op de Nederlandse ambassade in Kiev. Nederlandse expert en restaurator Ronald de Jager reist nog deze week naar de Oekraïense hoofdstad om de echtheid en de staat van de schilderijen vast te stellen. „Ik ken de schilderijen goed. De schade is enorm: de doeken zijn uit hun lijst gehaald en opgerold of zelfs opgevouwen geweest. Met name de werken van Boogaert, Van Schooten en Ouwater zien er verschrikkelijk uit. Over de restauratiekosten durf ik nog geen uitspraken te doen.”

Het Westfries Museum gaat de terugkeer feestelijk vieren met de hele stad. Hoe dat gebeurt, wordt binnenkort duidelijk.

Wethouder Judith de Jong (Kunst en Cultuur) is ,,ontzettend blij en opgelucht dat de schilderijen nu echt terugkomen in Nederlandse handen. We hebben een tijd in onzekerheid gezeten over wanneer ze terug zouden komen."

De vijf teruggevonden werken zouden eerst al begin deze maand terugkomen, maar Oekraïne stak begin augustus een spaak in het wiel door allerlei aanvullende eisen te stellen voor de identificatie van de schilderijen. Zo eiste Oekraïne eigendomspapieren.

De Jong denkt dat ’recente publiciteit en politieke acties’ die impasse hebben doorbroken.

De Oekraïense geheime dienst nam de vier waardevolste doeken van de in 2005 verduisterde kunstverzameling in april bij criminelen in beslag. Een onbekende dropte een vijfde schilderij kort erna bij de Nederlandse ambassade.

De overige schilderijen en het zilverwerk zijn nog niet opgespoord. Ze zouden in handen zijn van een ultrarechtse militie in Oekraïne.

De overige schilderijen en het zilverwerk zijn nog niet opgespoord. Ze zouden in handen zijn van een ultrarechtse militie in Oekraïne.