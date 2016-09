Militair Museum Soesterberg krijgt vlag van D-day in bruikleen

Archieffoto

SOESTERBERG - Het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soesterberg krijgt een bijzondere Amerikaanse vlag in bruikleen. Het gaat om de vlag die de Amerikanen op hun invasievloot hadden wapperen tijdens D-day in 1944.

Door ANP - 12-9-2016, 14:46 (Update 12-9-2016, 14:50)

Het museum krijgt de vlag vanaf donderdag; dan opent ook een speciale tentoonstelling rond dit thema. De directeur van het museum, Hedwig Saam, krijgt de vlag tijdens een militaire ceremonie. De minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert en ongeveer twintig Amerikaanse en Nederlandse veteranen die hebben gevochten tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn hierbij aanwezig.

De vlag wapperde op het Amerikaanse marineschip LCC 60, dat op 6 juni 1944 de invasievloot leidde in Normandië. Commandant van het landingsvaartuig Howard Vander Beek, wiens vader in Nederland is geboren, was toen de luitenant ter zee. Hij had de vlag tot aan zijn dood in 2014 in zijn bezit.

Hierna is deze door een Nederlandse familie in juni op een veiling gekocht. Die familie geeft nu de vlag in bruikleen. De tentoonstelling is tot het einde van dit jaar bij het NMM te zien.