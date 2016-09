Dinsdag nauwelijks treinen over Moerdijkbrug

BREDA - Over de Moerdijkbrug rijden dinsdag een groot deel van de dag geen treinen. Tussen 09.00 uur, direct na de ochtendspits, en 21.00 uur worden reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan het spoor op de brug over het Hollandsch Diep die Noord-Brabant en Zuid-Holland verbindt. Dat meldt ProRail maandag. Dagelijks reizen zo'n 75.000 mensen op dit traject.

Door ANP - 12-9-2016, 21:59 (Update 12-9-2016, 22:24)

Het treinverkeer ondervindt hinder van een zogenoemde spoorstaafbreuk. Het herstel van zo'n breuk kost volgens de spoorbeheerder veel tijd. ,,De lassen op de brug slijten relatief snel. De afgelopen periode hebben zich op de Moerdijkbrug vaker spoorstaafbreuken voorgedaan.'' ProRail verwacht dat het oponthoud overdag het grootst is en dat na 17.00 uur één spoor weer beschikbaar is. ,,We betreuren de overlast die reizigers en vervoerders hiervan ondervinden.''

Ook in vorig jaar september en april dit jaar waren spoedreparaties nodig. In april lag het treinverkeer over het Hollandsch Diep zelfs drie opeenvolgende dagen stil vanwege haarscheurtjes in de rails.

Reizigers worden dinsdag tussen Lage Zwaluwe en Dordrecht met bussen vervoerd en zijn volgens de Nederlandse Spoorwegen een halfuur tot een uur langer onderweg. Reizigers tussen Amsterdam/Utrecht en Roosendaal kunnen reizen via Den Bosch, reizigers tussen Den Haag en Eindhoven via Utrecht. Wie van Schiphol naar Roosendaal of vice versa wil, kan volgens NS via Breda reizen met de Intercity Direct. NS adviseert reizigers hun reis goed voor te bereiden met de reisplanner.