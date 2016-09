Fikse stijging asielaanvragen door Turken

DEN HAAG - In augustus, de maand na de couppoging in hun land, hebben 63 Turken asiel aangevraagd in Nederland.

Dat blijkt uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. In juli, de maand van de coup, waren het er zeventien.

Zelfs dat laatste aantal is al opvallend. In januari vroegen vijf Turken asiel aan en in mei zes. In de andere maanden van dit jaar waren het er hooguit vier.

Over het gehele vorig jaar meldden zich 56 Turken voor asiel in Nederland.