Boete voor hinderen agent Poelenburg

ZAANDAM - De drie mensen die dinsdagavond in de Zaanse wijk Poelenburg zijn aangehouden, zijn weer naar huis gestuurd. Dat hebben de politie en het Openbaar Ministerie woensdag laten weten. Een man kreeg een boete van 500 euro omdat hij een agent belette een boete uit te schrijven door heel dicht bovenop hem te gaan filmen. Vervolgens verzette hij zich tegen zijn aanhouding, aldus een woordvoerster van het OM.

Door ANP - 14-9-2016, 7:44 (Update 14-9-2016, 10:26)

De nacht van dinsdag op woensdag is verder in de wijk rustig verlopen. Er waren geen bijzonderheden en het straatbeeld was ,,rustig en normaal", meldde de politie.

Eerder waren al negen mensen aangehouden, van wie er acht dinsdag werden vrijgelaten. De negende arrestant, de negentienjarige vlogger Ismail Ilgun, zit nog vast voor opruiing, zegt een politiewoordvoerder.