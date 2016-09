Weer warmterecord gebroken

ZEIST - Het blijft warmterecords regenen in de maand september. Woensdagmiddag werd in De Bilt 31,4 graden gemeten. Daarmee gaat 14 september volgens Weeronline de boeken in als een ,,record late officiële tropische dag''.

Door ANP - 14-9-2016, 17:44 (Update 14-9-2016, 17:44)

Sinds de officiële metingen in 1901 begonnen, is het op 14 september nog nooit zo warm geweest. Het was woensdag zelfs nog ietsje heter dan dinsdag, toen eveneens in De Bilt een warmterecord werd gevestigd. Dit record is nu al weer verbroken, aldus Weeronline.

Woensdag steeg het kwik in veel plaatsen in het oosten en zuiden van het land boven de 32 graden. In Eindhoven werd zelfs 32,3 gemeten, meldde het KNMI.

De nacht van dinsdag op woensdag gaat de boeken in als de warmste septembernacht ooit gemeten in Nederland toen in Vlissingen 21,6 graden werd genoteerd.