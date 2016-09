450 asielzoekers terug naar Duitsland

ANP 450 asielzoekers terug naar Duitsland

DEN HAAG - Nederland stuurt ongeveer 450 asielzoekers terug naar Duitsland waar de asielaanvraag van deze mensen moet worden afgehandeld. Beide landen hebben daar afspraken over gemaakt.

Door ANP - 15-9-2016, 9:04 (Update 15-9-2016, 9:04)

Duitsland en Nederland steggelden al enige tijd over 900 asielzoekers in ons land. Volgens de Dublin-akkoorden, waarin dit soort afspraken zijn vastgelegd, moet het eerste land waarin een asielzoeker is geregistreerd de asielprocedure afhandelen. Nederland zag in het Eurodac-registratiesysteem dat de 900 in Duitsland waren geregistreerd, maar Duitsland vond deze vermeldingen in deze gevallen niet voldoende.

Na overleg deze zomer is nu besloten dat Duitsland om en nabij de helft van deze asielverzoeken alsnog gaat afhandelen, zo bevestigt het ministerie van Veiligheid en Justitie donderdag berichtgeving in de Volkskrant.