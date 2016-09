Slachtoffer aanrijding politiebusje overleden

AMSTERDAM - De 34-jarige fietser die in de nacht van dinsdag op woensdag zwaargewond raakte door een aanrijding met een politiebusje in Amsterdam, is overleden aan zijn verwondingen. Dat bevestigde het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

Door ANP - 15-9-2016, 10:52 (Update 15-9-2016, 10:52)

Het ongeluk gebeurde even na middernacht op de Nassaukade. Of het busje met zwaailichten of sirene reed, kon een woordvoerder van het OM niet zeggen. Ook is de toedracht nog niet bekend. Volgens de zegsman is de fietser in de loop van woensdag overleden aan zijn verwondingen.