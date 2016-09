Fatale basejump was ongeluk, geen misdrijf

ANP Fatale basejump was ongeluk, geen misdrijf

DRIEBERGEN - De vrouw uit Teuge die in juli overleed door een sprong van een hoogspanningsmast in het Gelderse dorp Afferden, was niet het slachtoffer van een misdrijf. De 28-jarige vrouw was met drie anderen aan het basejumpen.

Door ANP - 15-9-2016, 12:01 (Update 15-9-2016, 12:01)

Basejumpers springen met een parachute van hoge objecten zoals flats, kerktorens of masten. De parachute van het slachtoffer ging bij haar sprong op 19 juli niet open. Ze was op slag dood. De politie kon eerder niet zeggen of het om een ongeluk of een misdrijf ging.

,,Na zorgvuldig onderzoek heeft het rechercheteam geen aanwijzingen gevonden dat sprake is geweest van een misdrijf'', meldde de politie donderdag na een uitgebreid onderzoek in samenwerking met de Dienst Luchtvaart van de Landelijke Eenheid.