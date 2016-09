Ouders mogen 'Gülenschool' niet belasteren

HAARLEM - Vier ouders uit Zaanstad hoeven hun uitlatingen over de vermeende 'Gülenschool' IBS De Roos in Zaandam in een besloten WhatsApp-groep niet te rectificeren. Ook mogen ze De Roos een 'Gülenschool' blijven noemen. Het is ze wel verboden De Roos te betitelen als een school van landverraders, moordenaars en terroristen.

Door ANP - 16-9-2016, 11:52 (Update 16-9-2016, 12:53)

Dit heeft de rechtbank in Haarlem vrijdag bepaald.

Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad (SIOZ) was twee weken geleden naar de rechter gestapt om de ouders te dwingen met hun negatieve uitlatingen te stoppen en alle beschuldigingen over De Roos te rectificeren. De stichting zag zich op dat moment geconfronteerd met een forse terugloop van het aantal leerlingen.

Tevreden

De onrust houdt verband met de mislukte couppoging in Turkije en de grimmige sfeer die is ontstaan in de Turkse gemeenschap tussen aanhangers van president Recep Tayyip Erdogan en aanhangers van spiritueel leider Fethullah Gülen. Erdogan verwijt de laatste achter de coup te zitten.

Advocaat Marcel Dekker zei namens zijn cliënt SIOZ ,,tevreden" te zijn met het vonnis. ,,Het verbod op termen als een school van landverraders, terroristen en moordenaars is echt wat waard voor de stichting, net als het verbod om De Roos een 'FETÖ-school' te noemen", zei hij. FETÖ (Fethullah-terreurorganisatie) is de naam die de Turkse machthebbers gebruiken om de organisatie rond Gülen als een terreurgroep te bestempelen.

Media

Dat De Roos wel een 'Gülenschool' mag worden genoemd, weegt voor de stichting minder zwaar, zei Dekker. ,,Die term wordt in de media ook al veel gebruikt, al is dat niet terecht. De school en Gülen zijn op geen enkele manier met elkaar gelieerd."

Van de rechter mag de naam 'Gülenschool' worden gebruikt omdat SIOZ de bewering van de ouders dat De Roos in het verleden aan Gülen gerelateerde activiteiten heeft ontplooid, niet voldoende heeft weerlegd. Een enkel persbericht dat de stichting hierover eind juli op de eigen website plaatste, is in de ogen van de rechter onvoldoende.