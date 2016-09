Man (72) gooit met bijtende stof

ANP Man (72) gooit met bijtende stof

TERBORG - Een 72-jarige inwoner van Gaanderen heeft zondag vermoedelijk zoutzuur gegooid naar een 52-jarige man. Die raakte daardoor licht gewond en had te kampen met ademhalingsproblemen. De verdachte is 's avonds aangehouden.

Door ANP - 18-9-2016, 20:45 (Update 18-9-2016, 20:45)

De man uit Gaanderen was eerder op de dag een woning aan de Paasberglaan in het Gelderse Terborg binnengedrongen. Hij had hij een fles met een bijtende stof in zijn hand en had hij een mondkapje om. Nadat de bewoner het zoutzuur op zich had gekregen werkte hij de 72-jarige zijn huis uit. De bewoner belde de ambulancedienst die adviseerde direct onder de douche te stappen. De man is daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hij is inmiddels weer thuis.

Volgens de politie zijn dader en slachtoffer bekenden van elkaar. Wat de aanleiding was voor het incident en wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld is nog onduidelijk.