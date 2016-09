Vader krijgt 14 jaar cel voor doden zoontje

ANP Vader krijgt 14 jaar cel voor doden zoontje

DORDRECHT - De vader die vorig jaar oktober zijn zoontje (4) in Dordrecht in bad heeft verdronken, ís maandag door de rechtbank in Dordrecht veroordeeld tot veertien jaar cel. De straf is conform de eis van het Openbaar Ministerie.

Door ANP - 19-9-2016, 14:28 (Update 19-9-2016, 14:28)

Volgens de rechter heeft de man zijn zoontje met voorbedachten rade om het leven gebracht en is er daarom sprake van moord. Ook was hij volledig toerekeningsvatbaar en had hij tijd genoeg om over zijn plannen na te denken.

De vader had zijn zoontje en dochter een slaappil gegeven. Zijn zoontje raakte snel versuft, waarna hij hem in bad deed en verdronk. De verdachte legde zijn zoon daarna in bed en is weggegaan. Zijn dochter zat toen beneden. Ze had de pil snel uitgespuugd en haar vader liet haar uiteindelijk ongemoeid en alleen achter.

De rechtbank sprak de man vrij van poging tot moord op zijn dochter, omdat niet is gebleken of hij haar van het leven wilde beroven.