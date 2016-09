Ravage opgeruimd, A59 weer open

ANP Ravage opgeruimd, A59 weer open

BREDA - De A59 is weer begaanbaar. Na een flink ongeluk in de buurt van knooppunt Zonzeel was de snelweg in West-Brabant dinsdagmorgen helemaal afgesloten. Meerdere auto's en bestelwagens waren er op elkaar gebotst.

Door ANP - 20-9-2016, 10:33 (Update 20-9-2016, 10:59)

Eén inzittende raakte bekneld. Een traumahelikopter landde op de vluchtstrook om hulp te verlenen.

De politie liet het verkeer in eerste instantie omdraaien, maar inmiddels is dat niet meer nodig. Alle brokstukken zijn opgeruimd en de betrokken voertuigen zijn weggetakeld. Het is onbekend hoe degene die vast kwam te zitten er aan toe is.