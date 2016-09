Paralympisch team feestelijk onthaald

ANP Paralympisch team feestelijk onthaald

UTRECHT - De sporters die hebben meegedaan aan de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro zijn dinsdagmiddag feestelijk gehuldigd tijdens het Welkom Thuis Feest in een uitverkocht TivoliVredenburg in Utrecht. Het was de eerste keer dat het paralympische team met een publiekshuldiging werd onthaald.

Door ANP - 20-9-2016, 17:43 (Update 20-9-2016, 17:43)

De sporters arriveerden 's middags met wat vertraging op Schiphol en gingen verder naar het muziekcentrum. Daar was het feest al losgebroken.

De huldiging was het hoogtepunt. Zo'n 1100 supporters, vrienden en familieleden juichten de paralympiërs toe, waarbij de goudenmedaillewinnaars als laatsten opkwamen. Ook werden ze toegezongen door zangeres Maan.

Koning

De sporters gingen naar de Domstad met een reden; Utrecht is nu gastheer van de Nationale Sportweek, die van 17 tot en met 25 september plaatsvindt.

Woensdag worden de medaillewinnaars ontvangen door koning Willem-Alexander en prinses Margriet op Paleis Noordeinde. Voorafgaand worden zij gehuldigd in de Grote Kerk in Den Haag.