Geld voor restauraties

DEN HAAG - Hoewel provincies verantwoordelijk zijn voor restauraties, komt cultuurminister Jet Bussemaker met 10 miljoen euro over de brug bij een paar klussen die geen uitstel dulden. Dat blijkt dinsdag uit een brief aan de Tweede Kamer.

Door ANP - 20-9-2016, 18:45 (Update 20-9-2016, 18:45)

Het gaat om monumenten in het Groningse aardbevingsgebied, de Eusebiuskerk in Arnhem en de Domtoren in Utrecht. Hoe het geld precies wordt verdeeld, moet nog worden vastgesteld.

,,Het karakteristieke cultuurlandschap van Groningen met zijn wierden en diversiteit aan gebouwen zoals kerken, molens, borgen en monumentale boerderijen is uniek en bepaalt mede de identiteit en leefbaarheid van Groningen. De aardbevingsschade treft ook dit cultureel erfgoed en dat heeft zijn weerslag op het gebied'', schrijft de bewindsvrouw. Hoewel er overlegd moet worden met de Nederlands Aardolie Maatschappij (NAM) over vergoeding van de kosten, wil Bussemaker geen tijd verliezen.

De restauraties in Arnhem en Utrecht zijn te groot van omvang om uitsluitend vanuit het provinciaal budget gesubsidieerd te kunnen worden, zegt de minister.