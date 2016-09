Dijkhoff: nieuw kabinet of fractieleider VVD

DEN HAAG - Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) wil na de verkiezingen weer in een kabinet, of fractieleider van de VVD worden. In het radioprogramma Met Het Oog Op Morgen gaat hij dat bekendmaken, bevestigt de VVD dinsdagavond.

Door ANP - 20-9-2016, 19:08 (Update 20-9-2016, 19:08)

Dijkhoff volgde vorig jaar maart Fred Teeven op als staatssecretaris. Hij kreeg vrij snel de vluchtelingencrisis op zijn bordje.

Als Dijkhoff fractievoorzitter wordt, volgt hij Halbe Zijlstra op. Die maakte al herhaaldelijk duidelijk dat hij minister wil worden in het volgende kabinet.