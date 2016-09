'Liquidatieverdachte had kopstuk OM in vizier'

ROERMOND - De man die dinsdag in het Limburgse Echt werd gearresteerd zou volgens het Openbaar Ministerie plannen hebben gehad om advocaat-generaal Paul van Hilten in Den Bosch en een medewerker van de FIOD te laten liquideren. Dat laat Ludo Hameleers, de Roermondse advocaat van de verdachte, woensdag weten. De opgepakte man had volgens justitie dezelfde mensen ook in 2003 in het vizier.

Door ANP - 21-9-2016, 10:01 (Update 21-9-2016, 10:01)

De verdachte, voormalig antiekhandelaar Toon van H., werd in 2003 gearresteerd op verdenking van het beramen van moorden op Van Hilten en de FIOD-medewerker. Van Hilten was toen officier van justitie in Limburg. Van H. werd indertijd vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Volgens Hameleers gaat nu hetzelfde gebeuren: justitie heeft volgens hem geen bewijs. ,,Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen, justitie blijkbaar wel’’, zei Hameleers. ,,Een miskleun!''